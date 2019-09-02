Организатор: форум "Дигория" станет площадкой для коммуникации молодых политологов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый форум молодых политологов "Дигория", который с 15 по 21 сентября пройдет в Северной Осетии, должен стать площадкой для профессиональной коммуникации молодых специалистов и формирования межрегиональной интеллектуальной сети. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС в понедельник высказал руководитель дирекции по подготовке и проведению форума Азамат Томаев.

"Основная цель образовательной программы форума - предоставить молодым политологам России площадку для эффективной профессиональной коммуникации, а также создать интеллектуальные межрегиональные сети и, наверное, одна из основных целей также - поиск профессиональных персональных траекторий для молодых политологов, чтобы молодые политологи нашли свое призвание и были полезны для нашего общества", - сказал он.

Томаев пояснил, что для участия в форуме приглашались студенты старших курсов бакалавриата, магистранты, аспиранты гуманитарных специальностей, а также исследователи в области социально-политических наук. "Конкурсный отбор участников проводился в заочной форме, заявки принимались через автоматизированную информационную систему АИС "Молодежь России". Кандидатам было необходимо пройти конкурсный отбор, он включал в себя заполнение анкеты, к которой необходимо было добавить видеоролик и мотивационное эссе с рассказом о том, почему именно они должны поехать на форум молодых политологов России "Дигория", - пояснил руководитель дирекции.

По итогам отбора участниками станут 150 человек. При этом, число заявок превышало 300. "Из 150 участников форума 115 являются руководителями или членами какой-либо общественной организации социально-гуманитарного профиля, и порядка 40 человек осуществляют трудовую деятельность в общественно-политической сфере или области молодежной политики. То есть участвовать будут не только теоретики, но и практики - молодые люди, которые активно занимаются общественно-политической деятельностью", - добавил Томаев.