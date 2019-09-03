В Приморье за сутки восстановлен проезд по одной дороге

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Работники дорожного предприятия "Примавтодор" в Приморском крае за сутки восстановили проезд по одному участку дороги местного значения, еще четыре пока остаются закрытыми для транспорта. Проезд был нарушен на прошлой неделе в результате сильных дождей и паводка, сообщила пресс-служба администрации края.

"По состоянию на 11:00 (04:00) 3 сентября, аварийно-восстановительные работы на дорогах Приморья ведутся в шести муниципалитетах. <…> В Октябрьском районе восстановлен проезд для большегрузного транспорта в село Липовцы. Наблюдается спад воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные службы восстанавливают дороги в Хасанском районе на участке Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово, где из-за сильных ливней было прервано сообщение. В настоящее время нет проезда на различных участках в Уссурийском городском округе, Пограничном, Ханкайском, Черниговском районах.

Паводковая обстановка в Приморском крае стабилизируется. По данным Приморского гидрометцентра, на реках отмечается интенсивный спад уровней воды.

Из-за сильных дождей в Приморском крае на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В зоне паводка находилось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек.