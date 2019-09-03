Власти Владимирской области просят включить парк русского гостеприимства в Суздале в ФЦП

ТАСС, 3 сентября. Администрация Владимирской области рассчитывает на включение парка русского гостеприимства в Суздале в Федеральную целевую программу (ФЦП) развития туризма в России. Новый турпроект намерены реализовать к 1000-летию Суздаля, сообщили ТАСС в комитете по туризму администрации региона.

Согласно указу президента России, юбилей Суздаля будет отмечаться в 2024 году. Оргкомитет по подготовке к нему возглавила вице-премьер РФ Ольга Голодец. В настоящий момент Минэкономразвития России формирует государственную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ".

"Проект "Парк русского гостеприимства к 1000-летию города Суздаля" подготовлен для дальнейшего включения его в Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в стране", - сообщили в комитете.

В комитете не смогли уточнить финансовые параметры проекта, пояснив, что специалисты еще работают над стратегическим мастер-планом развития Суздаля. "Утвердить его планируют на федеральном оргкомитете под председательством Ольги Голодец в сентябре-октябре текущего года. Сразу после этого будет утвержден региональный план подготовки к 1000-летию Суздаля", - сказали в комитете.

Наряду с парком аттракционов в ФЦП развития туризма также намерены включить спортивно-развлекательный центр, аквапарк и "Вкусный квартал" в Суздале.

Суздальский туркластер

Проект по созданию туристско-рекреационного кластера "Суздальский" во Владимирской области был включен в перечень перспективных мероприятий ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018)", однако не получил финансовой поддержки. Власти региона ранее сообщали, что в состав кластера войдут пять комплексов, включая фруктовый сад с Суздальскими погребами, ремесленный центр, малую гостиницу с музеем наличника, гостиницу с рынком фермерских продуктов и конгресс-парк-отель "Великокняжеский". Общий объем финансирования оценивался в 4,3 млрд рублей.

Суздаль считается жемчужиной "Золотого кольца" России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов. Главными достопримечательностями города-музея считаются архитектурный ансамбль Суздальского кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь. На их фоне сняты десятки российских и зарубежных художественных фильмов.