Реконструкцию старейшей в Пятигорске гимназии завершат в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил завершить реконструкцию гимназии №11 в Пятигорске к сентябрю следующего года, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"В Пятигорске продолжается реконструкция гимназии №11 - одной из старейших в городе. Глава края поставил задачу, чтобы гимназия приняла учащихся в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Здание построено в начале XX века и является памятником архитектуры. В рамках реконструкции идет замена межэтажных перекрытий, устанавливается внутренний каркас, усиливается фундамент. Исторический фасад гимназии сохранится, но общая конфигурация здания будет изменена для увеличения общей площади.

По словам губернатора края, внешний облик обновленной гимназии должен полностью соответствовать духу города и исторической застройке его центра, а внутреннее устройство школы, оборудование ее классов - отвечать самым современным требованиям и образовательным стандартам.