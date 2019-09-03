Рабочее движение открылось по новому съезду с ЗСД на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Рабочее движение началось по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга. Новая развязка разгрузит транспортное сообщение на Новом шоссе и Выборгском шоссе, а также откроет перспективы для развития, расположенной рядом, промышленной зоны "Белоостров".

Рядом [с объектом] находятся поселки Сертолово, Левашово и Песочный. Для нас очень важна эта развязка", - сказал журналистам во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия участка.

Глава города поблагодарил строителей за работу, подчеркнув, что новые объекты созданы в рекордно короткие сроки - за 7 месяцев. Стоимость объекта составляет 967,8 млн рублей. В рамках реализации контракта был реконструирован участок Нового шоссе, сооружен путепровод через шоссе и построены съезды. Также произведен вынос и переключение инженерных сетей.

В зоне тяготения транспортной развязки находятся муниципальные округа Белоостров и Песочный Курортного района с численностью населения 11 тыс. человек, а также поселок Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга и муниципальное образование Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

Во вторник также состоялось открытие автомобильного движения по новому путепроводу через железнодорожные пути Выборгского направления.