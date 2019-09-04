Забайкалье и Бурятия впервые представлены на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

ЧИТА, 4 сентября. /ТАСС/. Посетители выставки "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году могут проверить здоровье по методикам тибетских лекарей, обучиться созданию оберегов и посидеть в кабине вертолета Ка-226Т - Бурятия и Забайкальский край впервые представили здесь свои павильоны.

"В конце прошлого года Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, и теперь мы полноценно представляем свой регион на "Улице Дальнего Востока", - сказал директор Фонда регионального развития Бурятии Борис Дымбрылов. - На нашей площадке можно увидеть продукцию предприятия "Вертолеты России" - вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2, ведь, как известно, Улан-Удэнский авиационный завод выпускает разнообразную линейку вертолетов. <...> Что интересно, данные вертолеты уже законтрактованы индийской компанией. Индия - стратегический партнер для России, поэтому презентация этой продукции весьма актуальна в рамках ВЭФ".

На площадке Республики Бурятия можно познакомиться и с уникальной культурой этого региона: рядом с павильоном выступает национальный оркестр "Байкал", а внутри можно проверить свое здоровье - врач тибетской медицины проводит желающим диагностику по пульсу. Здесь же представлены лечебные чаи и нефрит, по добыче которого республика занимает первое место в России. "Большой раздел экспозиции посвящен потенциалу экономики Бурятии - ее природным ресурсам, агропромышленному и туристическому комплексам", - отметил представитель региона Чингис Аханянов.

Забайкальский край, как и Бурятия, лишь в ноябре 2018 года вошел в состав Дальневосточного федерального округа. "Мы впервые участвуем в выставке "Улица Дальнего Востока", впервые привезли на ВЭФ свои творческие коллективы, - рассказала худрук театра песни и танца "Забайкалье" Елена Михайлова. - Гости форума увидят выступления артистов театров песни и танца "Забайкалье" и "Амар сайте". Они также познакомят гостей Владивостока с искусством горлового пения и игрой на бурятских национальных инструментах".

На площадке Забайкальского края мастера Ирина Рабданова и Сергей Баженов научат делать куклы-обереги. Посетители самого павильона Забайкалья могут совершить интерактивное путешествие по региону, здесь же гостей знакомят с историей края, культурой живущих в нем народов и его инвестиционными проектами.

Ранее, подводя итоги знакомства с дальневосточными павильонами, вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отметил подготовку Бурятии и Забайкалья. "Понравились", - признался он.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока" с презентациями дальневосточных регионов.