В КБР до конца года поступит около 60 автобусов для школ и машин скорой помощи

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 60 автобусов для школ и машин скорой помощи поступят в Кабардино-Балкарию (КБР) до конца 2019 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"В учреждения здравоохранения и образования Кабардино-Балкарии в текущем году поступит 57 новых единиц специализированного автотранспорта: 13 автомобилей скорой медицинской помощи и 45 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение 3 сентября 2019 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минздраве КБР шесть машин скорой уже поступили в регион.

В министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона отметили, школьные автопарки до конца года будут пополнены в общей сложности 45 автобусами.

С 2016 года республика из федерального центра получила 76 школьных автобусов, соответствующих правилам безопасности и комфортной перевозки, оснащенных навигационными комплексами на базе ГЛОНАСС, тахографами, автоматической остановочной тормозной и оповестительной системами, ограничителями скорости и кнопкой вызова водителя. В настоящее время, парк школьных автобусов в Кабардино-Балкарии насчитывает 162 единицы. В КБР в школы ежедневно возят 8 тыс. 237 детей.