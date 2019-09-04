Власти Приамурья намерены к 1 октября восстановить печи в поврежденных паводком домах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Печи в подтопленных в результате паводка домах в Амурской области должны восстановить к 1 октября. Об этом в среду в интервью ТАСС сообщил глава региона Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы собрали всех печников, какие только есть в Амурской области, всех, кто может выкладывать, потому что это специализированная работа, специфическая - выкладывать печь. И сегодня 19 таких человек работают. Задача - до 1 октября завершить эти работы, потому что с 1 октября там будет невозможно жить, в этих домах, - они дают утечку по угарному газу, это невозможно физически", - сказал Орлов.

Он уточнил, что обычно в регионе деревенские дома строят из бруса. У них нет фундаментов, и по сути, в них единственное капитальное строение - это печь, вокруг которой строится дом.

"Если вы были в таких домах, вы представляете - печь топится, и весь дом топится вокруг нее. Сегодня таких печей признано аварийными 120 примерно", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что власти региона держат на особом контроле процесс по восстановлению печей в поврежденных домах. Все материалы для этого закупаются за счет средств областного бюджета, также из него оплачивается работа печников.

О паводке

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах.

Из всех подтопленных паводком домов в Приамурье межведомственной комиссией признаны непригодными для проживания порядка 350. В остальных требуется ремонт.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.