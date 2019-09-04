Эксперт: выбросы в атмосферу при сложном климате привели к ухудшению экологии Сибири

ТОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Увеличение выбросов в атмосферу за счет развития сибирских городов и открытия новых производств в условиях климата, который не способствует рассеиванию попадающих в атмосферу веществ, могло привести к "лидерству" сибирских городов в опубликованном Минприроды рейтинге самых загрязненных населенных пунктов. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Томского госуниверситета (ТГУ), которая изучает движение воздуха в Сибири, Валентина Горбатенко.

Ранее Минприроды определило 22 города РФ с самым высоким уровнем загрязнения воздуха за 2018 год.

Все эти города находятся в азиатской части России, преимущественно в регионах СФО. В них проживают более 5 млн человек. В список впервые попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Хакасия). При этом в Искитиме рост концентрации всех основных загрязняющих веществ, по данным Минприроды, наблюдается последние пять лет.

"[Ситуация возможна] при изменении промышленности и числа предприятий, как и числа выбросов от них. Может стал более строгий контроль на предприятиях за выбросами - сравнялось число реальных и задекларированных выбросов", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что при увеличении выбросов в атмосферу ухудшению экологической обстановки в городах Сибири способствуют климатические условия. Климат сибирского региона отличается обилием антициклонов, которые препятствуют рассеиванию веществ, поднимающихся в атмосферу.

"Погоду мы точно не исправим, и мы находимся в непростой ситуации. Нам и промышленность надо развивать, и зарабатывать нужно", - сказала Горбатенко.

Одним из городов, попавших в список Минприроды, стала Чита. Врио главы региона Александр Осипов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) рассказал, что власти региона связывают это с работой котельных и большим количеством автотранспорта в черте города. Для улучшения ситуации предусмотрен комплекс мер, который власти уже начали реализовывать, отметил он.

"Основное - это вывод из эксплуатации 16 котельных на территории города. Второе - предоставление возможности присоединяться к централизованному теплоснабжению тем, у кого печное отопление. Это тоже влияет очень сильно на экологию", - сказал он.

С целью снижения выбросов планируется увеличить объем пассажирских перевозок электротранспортом, для этого построят две троллейбусные линии. Проектирование одной из них уже идет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Бурятии, которая представлена в списке столицей республики - Улан-Удэ - главными загрязнителями воздуха выступают не только котельные и транспорт, но и многочисленные печи частных домов.

Чтобы снизить их влияние на экологию, планируется предложить жителям частого сектора заменить угль и дрова на более экологичные пеллеты.

"Минувшим летом было подписано соглашение с монгольской компанией "Монпеллет" о сотрудничестве в сфере развития топливной альтернативной энергетики, в частности, строительства в Прибайкальском районе завода по производству пеллет", - сообщили в пресс-службе.

Надежда на бизнес

Некоторые регионы надеются, что попадание в список их городов временное, и вскоре компании, загрязняющие воздух, сами исправят ситуацию. Так, замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области - начальник управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Юрий Марченко в разговоре с ТАСС отметил, что возлагает такие надежды на градообразующие предприятие Искитима - завод-производитель цемента "Искитимцемент".

"Предприятие является экологически ориентированным, разработана экологическая программа модернизации производства. Один из ее первых проектов уже реализован весной 2019 года - это внедрение фильтров очистки на одной из печей", - рассказал Марченко.

Он отметил, что сегодня на этой печи внедрена "самая передовая технология очистки", согласно данным аналитических замеров, она улавливает более 99% загрязняющих атмосферу веществ. Инвестиции предприятия в проект, по словам Марченко, на первом этапе составили 150 млн рублей. Внедрение современных фильтров очистки на следующей печи будет стоить еще более 200 млн рублей.

"Предприятие с помощью этих проектов изменит обстановку в городе. Да, мы проблемы Искитима знаем, но самое главное, что эти проблемы решаются", - прокомментировал Марченко.

Надежда на нацпроект

Как сообщили ТАСС в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, города Красноярск и Норильск, также вошедшие в рейтинг, уже разработали стратегию по борьбе с выбросами. Проект планируется реализовать в рамках нацпроекта "Экология". Так, в Норильске "Норникель" направит более 123 млрд рублей, чтобы к 2024 году снизить число выбросов на своих предприятиях на 75%, а в Красноярске вложение 70 млрд рублей позволит за тот же срок снизить объем загрязнений на 22%

Власти Иркутской области считают, что для исправления ситуации нужна единая целевая программа охраны атмосферы. В частности, в попавшем в список Минприроды городе Черемхово, где источниками загрязнения воздуха являются угольные котельные и частный сектор, экологические мероприятия реализуются только местными компаниями. Об этом рассказал ТАСС мэр города Вадим Семенов.

"На ТЭЦ-12 [принадлежит "Иркутскэнерго" - прим. ТАСС] есть программы по установке оборудования по уменьшению вредных и негативных выбросов. Есть они и на муниципальных котельных. Конечно, хочется, чтобы все оборудование на наших теплоисточниках было более современным, и мы стремимся к этому. У нас вообще есть мысль, и когда-нибудь она воплотится в реальность, уйти от муниципальных маленьких котельных, которые являются источником загрязнения окружающей среды, на один источник - на ТЭЦ-12", - сказал Семенов.

Сомнения в объективности

Не все территории согласились с наличием проблемы и признали обоснованность попадания в список. Как сообщил ТАСС мэр Свирска Иркутской области Владимир Орноев, ранее экологическая ситуация в городе действительно была сложной, но с 2014 года стабилизировалась. В Свирске ликвидировали очаг загрязнения мышьяком, оставшийся после закрытия Ангарского металлургического завода, а местное предприятие-производитель аккумуляторов внедрило новую технологию, позволившую существенно сократить выбросы свинца.

"Более того, мы поэтапно закрываем мелкие унитарные котельные. Мы не являемся грязным городом. Я сейчас разбираюсь с тем, как Свирск оказался в этом списке. Возможно, произошла какая-то ошибка", - сказал Орноев.

Не согласна с результатами рейтинга и одна из крупнейших экологических общественных организаций "Зеленый патруль". Как рассказал ТАСС директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов, Минприроды опубликовало только проект доклада о состоянии окружающей среды по итогам 2018 года, и пока повода для паники у жителей СФО нет.

"Сейчас это очень обезличенный документ, с которым тяжело работать. Список 22 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы вызывает очень большие сомнения. Абакану и Барнаулу явно не место в этом списке - это скорее всего либо результат выбросов угольной генерации или автомобильного транспорта. Ничего опасного по сравнению с другими территориями, в частности, выбросами алюминиевых заводов", - сказал он.