Военнослужащие ЗВО провели смотр-конкурс строевой песни на Дворцовой площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Смотр-конкурс строевой песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Санкт-Петербургского военного гарнизона прошел в среду на Дворцовой площади в честь Дня российской гвардии, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом конкурса военнослужащих и курсантов поздравил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы отмечаем сегодня в Петербурге День российской гвардии. Измайловский, Семеновский, Преображенский полки - это наша с вами история, славная история Вооруженных сил России. Звание гвардии было восстановлено во время Великой Отечественной войны. Наши отцы и деды отстаивали наш город, нашу страну, и гвардейцы были всегда впереди. Сегодняшние гвардейцы являются примером для вооруженных сил: честь, достоинство, служение отечеству, верность присяге", - сказал со сцены Беглов.

По данным пресс-службы ЗВО, в смотре-конкурсе приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и кадет. Парадные расчеты прошли торжественным маршем перед собравшимися вокруг площади жителями города и исполнили строевые песни.

Победители смотра-конкурса

Победителями конкурса среди довузовских учебных заведений Минобороны РФ стали парадные расчеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса в Петергофе, Санкт-Петербургского суворовского военного училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса.

Во взрослой номинации призовые места заняли парадные расчеты Краснознаменного военного института физической культуры, Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного, первое место жюри присудило парадному расчету курсантов-девушек Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Гран-при досталось парадному расчету военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко вручил командирам лучших парадных расчетов кубки и призы.

Праздничные мероприятия

Смотр завершился праздничным концертом, на котором прозвучали песни в исполнении Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и прошли показательные выступления морской пехоты.

Во время праздника на Дворцовой площади состоялась выставка новейшего вооружения и военной техники, на которой были представлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь", бронеавтомобили "Рысь" и "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие "Нона", 100-миллиметровые противотанковые пушки "Рапира" и бронетранспортеры БТР-82.

Российская гвардия была создана в 1700 году царем Петром I на основе Преображенского и Семеновского полков, эти отборные части стали школой подготовки и образования офицерских кадров. Второе рождение воинской гвардии произошло во время Великой Отечественной войны. Второго сентября ежегодно с 2001 года в Вооруженных силах РФ отмечается День российской гвардии.