Победителями кадрового конкурса "Губернаторский резерв" в Астрахани стали 50 человек

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Победителями кадрового конкурса "Губернаторский резерв", который впервые проходил в Астрахани по аналогии со всероссийским проектом "Лидеры России", признаны 50 человек. В четверг их поздравил и вручил им призы врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Конкурс открылся 27 июня, заявки на участие в нем подали более 7 тыс. человек из более чем 50 субъектов РФ. В финал конкурса прошли 150 человек. Они боролись за звание победителей в ходе оценочных мероприятий, которые прошли в формате деловой игры. Лучшие будут включены в кадровый резерв региона и в перспективе смогут получить назначения на руководящие должности.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что конкурс станет традиционным, потому что интерес к нему огромный - было более 7 тыс. участников. Для нас это рекорд. Сегодня мы отметили победителей, но каждый, кто проявил заинтересованность, свое неравнодушное отношение к региону, заслуживает уважения и может также считать себя победителем", - сказал Бабушкин журналистам после церемонии закрытия конкурса.

По информации пресс-службы губернатора области, всего победителей - 50. Врио губернатора уточнил, что в ближайшее время с ними проведут собеседования и некоторым предложат руководящие должности. По словам генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, при поддержке которой проходил конкурс, многие участники приехали из других регионов.

"Я смотрел списки участников и финалистов конкурса, знаю, что многие приехали из других регионов, например из Москвы, и даже из других стран. Для меня это показатель того, что эти люди верят в будущее Астраханской области и хотят свою жизнь связать с этим регионом. Так что отток бывает не только из регионов в центр, но и наоборот. Это очень хорошая тенденция",- сказал Комиссаров.

В "Губернаторском резерве" участвовали управленцы в возрасте от 18 до 45 лет с высшим образованием - жители региона или те люди, которые готовы вернуться или переехать в Астраханскую область, чтобы внести свой вклад в ее развитие. В конкурсе применяются методики оценки, которые уже показали свою эффективность во время проекта "Лидеры России". Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посещая в июле Астрахань, отмечала, что региону необходима "полная перезагрузка" управляющей регионом команды.