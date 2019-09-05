Путин внес три кандидатуры на должность главы КБР на рассмотрение парламента региона

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева и директора республиканского филиала компании "Русгидро" Игоря Кладько, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального заксобрания.

"В соответствии с пунктом 32 статьи 18 Федерального закона №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" президент Российской Федерации Владимир Путин представил в парламент Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов для избрания на должность главы Кабардино-Балкарской Республики: Кладько Игоря Евгеньевича - директора филиала публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал"; Кокова Казбека Валерьевича - временно исполняющего обязанности главы КБР; Шаваева Ильяса Пагоевича - министра природных ресурсов и экологии КБР", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции КБР, глава республики избирается депутатами парламента КБР.

Голосование по избранию главы региона ранее было назначено на 3 октября 2019 года.