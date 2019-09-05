Глава Приморья предложил ввести квоту для молодых работников на дальневосточных стройках

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Приморья Олег Кожемяко предложил установить квоту для молодежи на стройках, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей работой и закрепить их на Дальнем Востоке. Количество молодых работников должно составлять 20-30%, а если оно составит 51%, компания может получить преференции и льготы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Сегодня же многие стройки реализуются здесь, на Дальнем Востоке. Но в большинстве своем работают или вахтовики, или гастарбайтеры. Почему не сделать квоту на новые стройки на молодежь? Пожалуйста, заходишь, строишь, у тебя должны быть 20-30% молодежи, а если у тебя молодежный коллектив, где более 51%, давайте предоставлять преференции, инвестиции, на конкурсных процедурах давайте предоставлять преференции, в том числе по льготам", - считает Кожемяко.

По его мнению, система аукциона в строительстве не дает перспектив для строительных организаций в подборе молодых кадров в силу малого горизонта планирования, всего на один аукцион.

"Я думаю, что коллектив молодежный, если стройка именно будет называться молодежной, почему не дать им конкурсные процедуры и горизонт планирования на пять лет?" - сказал глава Приморья.

В среду на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года, Кожемяко озвучил предложение возобновить систему распределения молодых специалистов, которые учатся на бюджетной основе, в том числе на Дальний Восток.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.