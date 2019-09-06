На Ставрополье обследовали более 100 пациентов за две недели благодаря телемедицине

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Врачи благодаря телемедицине проконсультировали за две недели в отдаленных поселениях Ставропольского края более 100 пациентов, после чего 27 человек получили назначения на госпитализацию. Об этом в пятницу сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства региона.

"В Ставропольском крае проект спутниковой телемедицины позволил за две неполных недели с 24 августа проконсультировать 106 жителей шести районов края. Четверть из них - 27 человек - получили назначения на госпитализацию. Удалось откорректировать лечение 55 пациентам", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что Ставропольский край стал пилотным регионом по внедрению практики телемедицины, обеспечивающей равный доступ жителей края к ведущим врачам и передовым технологиям медицины, позволяющим медикам повышать квалификацию с помощью лекций ведущих клиник страны, проводить консилиумы со светилами сферы здравоохранения.

"Медицина в режиме реального времени по видеосвязи - это реальность, которую сегодня успешно воплощают в жизнь лечебно-профилактический мобильный комплекс "За здоровье" и ведущие специалисты Ставропольской краевой клинической больницы. Сегодня автомобиль, оснащенный спутниковой системой связи, с узкими специалистами краевой больницы прибыл в поселок Подгорный Георгиевский район", - отмечается в пресс-релизе.

До этого мобильный комплекс побывал в Курском, Левокумском, Туркменском, Апанасенковском и других отдаленных территориях региона. Выезды автомобиля, оснащенного спутниковой системой, будут осуществляться еженедельно. Она побывает во всех районах Ставрополья.

"Уже сейчас видно, что за этой технологией - здоровое будущее. Телемедицина стала новейшим словом не только в краевом здравоохранении, но и прорывным направлением в масштабах России. Космические технологии позволяют обеспечить помощь врачей высочайшего класса - специалистов Ставропольской краевой клинической больницы жителям самых отдаленных уголков региона", - отметил глава краевой больницы Ростислав Можейко, слова которого приводятся в сообщении.