Самый северный визит-центр для туристов открыт на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" в среду открыл самый северный в стране визит-центр для туристов. Как в пятницу рассказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, он находится на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), расположен в аэрологическом павильоне первой на ЗФИ советской полярной станции "Бухта Тихая".

Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. В настоящее время на территории станции "Бухта Тихая" находится база национального парка "Русская Арктика".

"В течение полевого сезона на острове Гукера сотрудниками национального парка проводились работы по обустройству и организации самого северного в стране визит-центра. Он открылся в помещении аэрологического павильона бывшей полярной станции "Бухта Тихая". Мы постарались приурочить его открытие к 90-летию со дня создания станции", - сказал Кирилов.

На остров Гукера обычно заходят все круизные суда, которые проходят по акватории Земли Франца-Иосифа, если позволяют погодные условия и ледовая обстановка. "Бухта Тихая" даже считается неформальной "столицей" архипелага. Высадка на острове достаточно продолжительная, длится несколько часов. "За это время туристы успевают познакомиться с полярной станцией, пройти по экологическим тропам, - пояснил Кирилов. - В визит-центре они теперь могут познакомиться как с историей "Бухты Тихой", так и с историей освоения архипелага".

Кроме этого в визит-центре показаны геология, животный и растительный мир самых северных островов России и Евразии, а также особенности климата. "Информация о климате - это очень важная часть, потому что "Бухта Тихая" - это бывшая метеорологическая станция, где был накоплен большой статистический объем данных", - отметил собеседник агентства.

Стиль советского плаката

Визит-центр оформлен в стилистике 1930-х годов. Как рассказала ТАСС дизайнер Алена Хан, она ориентировалась на советские плакаты, оформление книжных и журнальных обложек тех времен. "Стиль советский, плакатный, авангардный, он является графической основой, - сказала она. - Это минимализм, четкость линий и простота. Получилось, на мой взгляд, при этом достаточно современно".

Как пояснила дизайнер, в такой стилистике было несложно оформить историческую часть экспозиции. Сложнее оказалось изобразить флору и фауну ограниченными элементами плакатной графики. Еще одной задачей стало оформление выставки на трех языках. "И разметить достаточно большое количество текста на трех языках: английском, русском и китайском. При этом графика должна быть легкой и неперегруженной, - добавила Хан. - Хочется, чтобы люди прочитали и узнали максимум информации о бухте Тихой, совместить полноту материала с краткостью".

Как отметил Кирилов, оформление визит-центра на трех языках было необходимо, поскольку около 30% посетителей нацпарка являются гражданами Китая, русские туристы составляют около 10%. Всего "Бухту Тихую" в этом году посетило около 1300 человек.

Быт советских полярников проиллюстрирован при помощи фотографий из семейных альбомов сотрудников станции. Например, семьи Битрихов. Иосиф Битрих был одним из начальников станции в 1930-е годы, а его дети - Северина и Родварк - первыми детьми, которые родились в "Бухте Тихой". "Показано, какой была повседневная жизнь сотрудников полярной станции "Бухта Тихая" в 1930-1940-е годы, представлены снимки военных лет, с 1941 по 1945 год, - рассказал Кирилов. - И освещена деятельность нацпарка с 2011 года, что было сделано в бухте Тихой".

Синяя книга и самолетный ангар

Одним из центральных экспонатов визит-центра стала так называемая "Синяя книга". Это гостевая книга, которая велась практически с первых дней создания полярной станции до ее закрытия, в ней оставляли свои записи сотрудники станции, а также гости, которые посещали остров. Оригинал, выставленный на продажу на одном из интернет-сайтов, случайно нашли сотрудники Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург). Для визит-центра был сделан репринт "Синей книги", который директор центра Олег Титберия лично доставил в бухту Тихую. "Одним из экспонатов открывшегося визит-центра стала знаменитая "Синяя книга", торжественную передачу которой совершил директор Арктического выставочного центра Олег Титберия непосредственно в бухте Тихой, - сказал собеседник агентства. - Она будет вестись и дальше, точнее, она уже ведется".

Совместно со специалистами центра на острове Гукера в этом году была продолжена реставрация деревянного самолетного ангара 1932 года постройки. Он является единственной постройкой такого типа, сохранившейся в Арктике. "Ангар полностью освобожден ото льда, сделаны перекрытия. На следующий год работы по обустройству будут продолжены, а через год начнется организация постоянно действующей экспозиции внутри самолетного ангара, где, возможно, будет поставлен и самолет Ш-2, для которого ангар и был предназначен", - отметил директор нацпарка.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.