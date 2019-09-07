"Уроки музыки" времен Древней Руси впервые проходят на фестивале в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Русская Троя" в Севастополе в 2019 году включает в себя большую образовательную программу. Реконструкторы и историки не только читают лекции о ключевых событиях Крымской войны, которой посвящен фестиваль, но также рассказывают об истории в целом: к примеру, под открытым небом проходят уроки, посвященные музыке Древней Руси, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году образовательная линия является "красной". Ввели [площадки] про искусство России, про забытые песни и забытые инструменты России. Инструменты - в том числе и те, которые были в ходу во время Крымской войны: например, известно, что почти на всех бастионах [во время обороны Севастополя 1854-1855 годов] были балалайки, но были и более необычные струнные, щипковые и другие инструменты", - рассказал ТАСС директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

Он подчеркнул, что уникальность открывшегося в субботу фестиваля в том, что он проходит в тех местах, где в XIX веке проходила линия обороны города. В том числе, на легендарном Малаховом кургане состоялось открытие мероприятия и реконструкции ряда сражений.

Забытая музыка

Основатель Музея забытой музыки (Воронеж) Сергей Плотников рассказывает гостям фестиваля про народные песни и музыкальные инструменты, в частности, развеивает миф, что балалайка - самый традиционный и самый старый инструмент Руси. Оказывается, гораздо раньше появились гудок и гусли, причем не те, которые кладутся на колени и которые обычно рисуют у Садко и Баяна, а немного отличающиеся - вертикальные. "Еще 60 лет назад мы про них не знали, а потом они были найдены при археологических раскопках слоев XI и более поздних веков. И Баян, Садко и другие былинные герои играли, на самом деле, именно на таких", - пояснил Плотников.

Реконструктор рассказал ТАСС, что делает инструменты сам, хотя, признается, материалы не всегда использует аутентичные - например, кое-где вместо самодельных деревянных колков ставит металлические.

Перед Плотниковым большой стол с музыкальными инструментами. На некоторых из них, в числе которых простые трубочки, гости могут попробовать сыграть. На других, более сложных, мастер играет сам, параллельно рассказывая про инструмент и исполняя народные песни.

Под грохот пушек

По данным директора музея Мусиенко, в фестивале участвуют десятки реконструкторов из Москвы, Крыма, Севастополя и других регионов страны. Согласно программе фестиваля, запланированы реконструкции бытовых эпизодов и сражений. Первое из "сражений" - сцена защиты русскими солдатами своих позиций на Малаховом кургане - началось с выстрелов пушек, грохот которых разнесся над всем курганом.

Пройдут лекции о героизме участников Первой обороны Севастополя; о "подземной" войне - противостоянии минеров в тоннелях, вырытых около линии укреплений; о русском враче Николае Пирогове, который именно в годы Крымской войны привнес множество нововведений в хирургическую практику.

Кроме того, можно будет посетить мастер-класс по росписи пряников, школу каллиграфии, лагеря русской, британской и французской армий и другие интерактивные площадки. Вечером в воскресенье состоится органно-хоровой концерт на площади перед оборонительной башней Малахова кургана.

Первая оборона Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

Александровская и 10-я батареи входили в комплекс береговых укреплений Севастополя, построенных в первой половине XIX века, до начала Крымской войны. После Первой обороны практически все эти укрепления были уничтожены, до настоящего времени сохранились лишь Константиновский и Михайловский равелины на берегу Севастопольской бухты.