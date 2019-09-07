В Ессентуках проходят мастер-классы по кулинарии в рамках фестиваля "О, да! Еда!"

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "О, да! Еда!" стартовал в субботу в Ессентуках (Ставропольский край). В рамках фестиваля на городском озере развернулся большой пикник с кулинарными мастер-классами, дегустацией и концертом, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"В течение двух дней лучшие кулинары представят свои гастрономические творения. 10 мастер-классов кухонь мира, дегустации, масса развлечений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, гастрономическое шоу на ессентукском озере, которое началось в субботу, продолжится в воскресенье с 12:00 мск. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по приготовлению блюд западной и восточной кухни.

В рамках фестиваля в субботу прошел мастер-класс по балканской кухне. Посетителей научили готовить мучкалицу (мясное национальное сербское блюдо), а потом рассказали о том, как приготовить стейк рибай. Кулинарное шоу сопровождалось интерактивным фестивалем кавер-групп.

Вечером 7 сентября на озере состоится открытие фестиваля воздухоплавания "Курорты Кавказских Минеральных Вод - жемчужина России".

Фестиваль "О, да! Еда!" в Ессентуках вошел в Национальный календарь туристических событий России. Порядка 250 мероприятий событийного, в том числе гастрономического, туризма проведут в Ставропольском крае в 2019 году, власти региона направят на эти цели 63 млн рублей из краевого бюджета, еще порядка 400 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.