Референдум о платежах на благоустройство проходит в одном из сел Забайкалья

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Референдум проходит в небольшом селе Утан в Чернышевском районе Забайкальского края. Во время него жители должны решить - вводить или нет в поселении плату за благоустройство, сообщила ТАСС председатель участковой избирательной комиссии Елена Лелекова.

"Наш избирательный участок - единственный в поселении, он расположен в здании сельской администрации. Люди активно идут на голосование, нарушений нет", - сказала Лелекова, выразив надежду, что итоговая явка в селе позволит считать референдум состоявшимся.

Село Утан с населением чуть больше 1,5 тыс. человек находится на берегу реки Куэнга в 300 км к востоку от Читы, в 7 км от райцентра - поселка Чернышевск. В июне сельский совет решил провести здесь референдум, во время которого людей спросят о том, согласны ли они в 2020-2022 гг. платить по 200 рублей в год с каждого совершеннолетнего на благоустройство территории. Кроме того, им предложат освободить от этих выплат ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров старше 70 лет и инвалидов.

В краевой избирательной комиссии напомнили, что референдум в селе Утан - это единственное подобное голосование, которое проходит в этом году в Забайкалье. В целом в Чернышевском районе, по данным на 12:45 местного времени (06:45 мск) проголосовали 2,7 тыс. человек, или почти 11% от общего числа избирателей.

В единый день голосования в Забайкалье проходят выборы губернатора, читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

В Забайкалье зарегистрированы 791,8 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков. Они открылись в воскресенье в 08:00 местного времени (02:00 мск).