Выборы на Дальнем Востоке прошли при неблагоприятной погоде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы в ряде регионов России проходят при неблагоприятной погоде. Воздействие циклона, сопровождавшегося сильным ветром и дождями, испытали на себе избиратели Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской АО, сообщила журналистам главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сегодня выборы проходили при неблагоприятной погоде на Востоке России, они испытали на себе воздействие очень активного циклона, который прежде был тайфуном. Он принес сильные штормовые ветры в Приморский край, там прошли сильные дожди. Дожди также прошли в Амурской области, Еврейской АО, в Хабаровском крае. Во Владивостоке утром перед открытием избирательных участков отмечались порывы ветра до 30-35 метров в секунду", - сказала Макарова, уточнив, что температура воздуха в восточных округах страны составила до 25 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, циклон смещается по югу Хабаровского края на север Сахалина, где также ожидаются ураганные ветры до 33-35 метров в секунду и сильные дожди. "Похолодание произошло также на юге Восточной Сибири, в Забайкалье даже выпадал снег. Днем воздух неплохо прогреется, пока 10-15 градусов ожидается и в Иркутской области, и в Забайкалье. На юге Западной Сибири погода облачная, с небольшими дождями, температура до 17-22 градусов", - сказала Макарова.

В Уральском федеральном округе, по данным синоптиков, в течение всего дня пройдут небольшие дожди. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в воскресенье тепло и солнечно. В течение дня столбики термометров будут держаться на отметке в 20 градусов, в Крыму - до 26 градусов.

"В Центральной России теплее, чем обычно, на 4-6 градусов, до 22 градусов тепла. На Северо-Западе России погода тоже теплая, с кратковременными дождями, максимальная температура 16-21 градус", - отметила Макарова.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).