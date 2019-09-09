Жители Ставрополя предлагают сделать акцент на благоустройстве в развитии города

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Благоустройство, развитие транспортной системы и сферы образования лидируют среди предложений жителей города Ставрополя для стратегии развития муниципалитета до 2035 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Среди предложенных идей лидирует сфера благоустройства, а именно, комплексное преображение периферийных территорий города, многоквартирных дворов и т. д. Также жители хотели бы видеть положительные изменения в транспортной системе города. Замыкает тройку наиболее приоритетных направлений - сфера образования и молодежной политики", - говорится в сообщении.

Экспертами в настоящий момент разрабатывается стратегия социально-экономического развития города Ставрополя, документ определит основные направления развития муниципалитета. При создании стратегии представители администрации инициировали сбор предложений жителей города, опрос стартовал в начале 2019 года. Отмечается, что все мнения будут учтены во время разработки документа.