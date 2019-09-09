Районные ресурсные центры добровольцев откроются в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Филиалы регионального ресурсного центра развития волонтерства (добровольчества) откроют в шести районах Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году, сообщила ТАСС в понедельник директор ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в регионе Светлана Самофалова.

В 2019 году КБР стала победителем конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

"В рамках проекта "Социальная активность" у нас в республике будут открыты шесть районных филиалов регионального ресурсного центра. Это такое коворкинг-пространство, которое мы полностью технически обустраиваем, все, что необходимо для районов, уже закупили, а они в дальнейшем будут курировать добровольческую деятельность в районах и сельских поселениях, там выделена отдельная единица. Завтра мы открываем первый филиал в Урванском районе, потом последуют Эльбрусский, Майский, Терский, Чегемский и Зольский районы", - рассказала Самофалова.

Районные центры будут развивать добровольчество в своих муниципалитетах по образцу регионального ресурсного центра. "Будут привлекать молодежь, которая там проживает, в добровольческую деятельность. Вся республиканская повестка будет идти в районы, и те региональные форумы, которые организуются, будут транслироваться на всех районных площадках с тем, чтобы вовлекать не пять человек по квоте с района, а большое количество молодежи", - добавила собеседница агентства, отметив, что подобные мероприятия поспособствуют развитию лидерских качеств у молодых людей, повышать профессиональные компетенции и формировать в дальнейшем кадровый потенциал.

В 2020 году филиалы появятся и в других районах КБР. В районные ресурсные центры завезут экипировку волонтеров, и оснастят их технически: закуплены моноблоки, проекторы, полотна, многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), Х-баннеры и другое оборудование.

Центр добровольчества и нацпроект

Региональный ресурсный центр по поддержке и развитию добровольчества был создан в КБР три года назад на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета. Он является оператором национального проекта "Социальная активность". Добровольчество в КБР объединяет в своих рядах около 8 тыс. постоянно работающих волонтеров, еще 7 тыс. регулярно вовлекаются в эту деятельность.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. К 2024 году планируется вовлечь в волонтерское движение не менее 20% россиян.