Сев озимых культур в Карачаево-Черкесии начнется в конце октября

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Сев озимых зерновых культур в Карачаево-Черкесии начнется в конце октября, в регионе начались работы по подготовке для этого более 17,4 тыс. га. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства КЧР.

В 2018 году сев озимых начался в ноябре, время начала работ зависит от погодных условий.

"Посевные работы начнутся в конце октября. Под урожай 2020 года озимых планируется засеять - 17 484 га, в том числе озимой пшеницы - 16243 га, озимого ячменя - 1191 га, тритикале - 50 га", - сказала собеседница агентства.

По данным министерства, в 2019 году урожайность пшеницы составила 39,6 ц/га, площадь посевов - 20,1 тыс. га, валовой сбор - 79,8 тыс. т, озимый ячмень собрали с площади 1,5 га, валовой сбор составил около 5 тыс. т, урожайность - 33,5 ц/га, тритикале - убрано на площади 60 га, валовый сбор - 210 т, урожайность - 35,0 ц/га. В 2020 году урожайность планируется не ниже уровня текущего года.

"В 2018 году сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами озимых культур было убрано на площади 16 тыс. га", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, площадь посевов озимых по сравнению с прошлым годом уменьшилась, это связано с переносом территорий под засев другими культурами.