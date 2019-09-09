Открытие объездной дороги в Дербенте улучшит экологическую ситуацию

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Объездная автодорога "Обход города Дербент" в Республике Дагестан разгрузит центральные дороги в городе, что улучшит качество воздуха, об этом в понедельник сообщается на сайте мэрии Дербента.

"[Автодорога] предназначена для того, чтобы разгрузить центральные дороги в Дербенте и в целом улучшить экологическую ситуацию в городе за счет перенаправления транспортных потоков с частичным выведением транзитного потока за пределы жилых кварталов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, длина дороги составляет 3 км, она протянется от трассы М29 "Кавказ" до улицы Хандадаша Тагиева в Дербенте.

"Дорога также переходит через железнодорожный перегон Дагестанские Огни - Дербент. На месте пересечения с железной дорогой предусмотрено строительство путепровода по схеме", - добавили в пресс-службе.

На строительство двух объездных дорог - вокруг Хасавюрта и Дербента - планируется выделение более 50 млрд рублей, а работы должны завершиться к 2025 году. Обе объездные дороги, как предполагается, будут соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тыс. автомобилей в сутки.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселения на данной территории существовали более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-кала.