Участок дороги "Кавказ" планируют отремонтировать в Кабардино-Балкарии до конца 2021 года

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ") объявило конкурс на капитальный ремонт тринадцатикилометрового участка автомобильной дороги в Кабардино-Балкарии (КБР). Максимальная начальная цена контракта составит 1,25 млрд рублей, работы планируется завершить до конца 2021 года, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Объект закупки: капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 года", - говорится в документе.

Заявки будут приниматься до 17 сентября 2019 года. Средства на ремонтные работы будут направлены из федерального бюджета.

Ремонт этого участка не первый проект, реализуемый на территории республики. Так, ранее ФКУ Упрдор "Кавказ" сообщал, что второй этап реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" с обходом Пятигорска и природного памятника озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии завершится в 2019 году. Как ожидается, после завершения всех работ трасса, которая на этом участке будет расширена до четырех полос, станет безопаснее для движения, существенно улучшится экологическая ситуация за счет строительства очистных сооружений для стоков.