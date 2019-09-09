В Чечне пройдет фестиваль народного творчества казаков Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль народного творчества казаков Северного Кавказа "Гуляй, станичники!", в рамках которого состоится гала-концерт и выставка-ярмарка, пройдет в Чечне 10 сентября, сообщили ТАСС в региональном Минкультуры.

"10 сентября в Шелковском районе пройдет фестиваль народного творчества казаков Северного Кавказа "Гуляй, станичники!". Участниками фестиваля станут не только представители народного самодеятельного творчества казачьей культуры, но и всех народов многонациональной Чечни. Это коллективы, которые принимают участие во всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях и конкурсах, представляя свою этническую культуру", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Главные цели проведения фестиваля - возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры во взаимодействии с культурой народов Северного Кавказа, эстетическое воспитание молодежи, сохранение преемственности казачьих традиций.

"В фестивале примут участие также и гости из Ставрополя - это народная вокальная группа "Вместе счастливы". Программа фестиваля включает в себя торжественное открытие и гала-концерт, а также выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Казачий базар". Свои работы на выставке представят национальные культурные центры республики", - уточнили в ведомстве.