Театр юного зрителя Северной Осетии отправился на гастроли в Абхазию

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Театр юного зрителя Северной Осетии "Саби" отправился на гастроли в Абхазию, после них в ТЮЗе откроется 80-й театральный сезон, сообщили журналистам в пресс-службе театра.

"Театр юного зрителя "Саби" отправился на гастроли в Абхазию. После этих гастролей в театре "Саби" откроется 80-й театральный сезон. Первыми станут представления Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" на сценах Северной Осетии", - говорится в сообщении.

"Саби" представит зрителям Абхазии спектакль "Дочь солнца", его ставили по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломиа. В гастрольном репертуаре есть также спектакль "Нарты и золотое яблоко" режиссера Асланбека Галаова по мотивам Нартского эпоса.

ТЮЗ также покажет спектакль для детей "Волшебная ласточка" режиссера Эрмика Бабаянца.