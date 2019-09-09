На Ставрополье пройдут соревнования внедорожников на пресеченной местности на кубок ФНПР

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, десятый заезд внедорожников по сложной трассе (трофи-спринт) на Кубок Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) состоится 28 сентября на территории Новокисловодского озера на Ставрополье. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавминводах.

"Трофи-спринт (заезды по пересеченной местности с использованием естественных и искусственных препятствий, со скоростными и техническими участками - прим. ТАСС) соберет в Кисловодске около 100 экипажей из республик Северного Кавказа и других областей России. Спортсмены продемонстрируют не только умение совершать невероятные виражи и преодолевать препятствия на сложнейшей трассе, но и возможности своих внедорожников всевозможных модификаций, многие из которых собраны вручную", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состязаться на сложной трассе - с оврагами и обрывами - будут в разных категориях: экстрим, грузовики, подготовленные машины, стандартные, туризм. Победители получат денежные призы.

"Большую развлекательную программу рассчитанную на целый день, профсоюзы подготовили для публики: концерты, викторины, фуд-корты, детские аттракционы, выставки оружия, фото-зоны, интерактивные игры с призами, фейерверк, показательные выступления мотоциклистов, ростовые куклы. Яркое зрелище, внесенное в Календарь событий Ставрополья, каждый год привлекает на трофи-спринт тысячи участников и гостей", - добавили в управлении.