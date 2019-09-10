Новый корпус противотуберкулезного диспансера построят к 2021 году в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Корпус противотуберкулезного диспансера за 1,3 млрд рублей сдадут в Хабаровске к концу 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"На текущей стадии подрядчиком уже подготовлена стройплощадка, сейчас идет разработка котлована. В ближайшее время приступят к строительству фундамента. Работы ведутся согласно графику. Ввод в эксплуатацию нового противотуберкулезного корпуса запланирован к зиме 2020 года" - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Общая площадь помещений нового корпуса превысит 11 тыс. кв. м. Пятиэтажное здание рассчитано на лечение 140 пациентов. В нем разместятся приемное, терапевтическое и хирургическое отделения, операционный блок, лаборатория, а также изолированные боксы для тяжело больных пациентов. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд рублей, 72% выделяет федеральный бюджет, остальное добавляет регион.

"Мы сегодня реализуем сразу несколько крупных медицинских проектов в Хабаровске: строим противотуберкулезный диспансер и детскую инфекционную больницу, а также намерены возвести новый корпус в перинатальном центре. Кроме того, в районах нам нужно построить новую больницу в Советской Гавани, а также несколько амбулаторий. Поэтому для нас сейчас главное, чтобы строительные компании трезво оценивали свои силы и не срывали наши планы", - приводят в сообщении слова главы региона Сергея Фургала.