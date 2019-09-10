{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Заключительный рейс экспедиции "Трансарктика" отправляется в среду из Мурманска

Ученые отправятся во Владивосток

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Мультановский" отправляется в среду в четвертый и заключительный рейс экспедиции "Трансарктика-2019" из Мурманска во Владивосток. Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ).

"На борту судна ученые разных специальностей - от океанологов до гидробиологов - выполнят работы по изучению природной среды арктических морей России - от Баренцева до Охотского. Это четвертый этап экспедиции "Трансарктика-2019", призванной возобновить исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике", - говорится в сообщении.

Как уточнили в институте, работа дрейфующих научно-исследовательских станций "Северный полюс", берущих начало с 1937 года, была завершена в 2013 году из-за изменения ледовых условий. Сейчас сведения об атмосферных, океанологических и ледовых условиях в Арктике поступают со спутников, но для точного понимания изменчивости природной среды и моделирования динамики процессов необходимы местные наблюдения.

"В рамках экспедиции "Трансарктика-2019" четыре судна Росгидромета один за другим выполняли научные работы в арктических морях на протяжении более пяти месяцев. Уже сейчас собраны уникальные данные, которые помогут оценить состояние природной среды Арктики в условиях меняющегося климата. Эти исследования будут способствовать совершенствованию моделей прогноза погоды и климата, необходимых для обеспечения безопасного судоходства на акватории Северного морского пути", - рассказали в ААНИИ.

О задачах рейса

В ходе предстоящего рейса, который продлится 45 суток, ученые выполнят вертикальные зондирования толщи воды на вековых океанографических разрезах, проведут метеорологические наблюдения, расставят поверхностные дрейфующие буи. Будут отобраны пробы зообентоса и донных осадков, пробы приземного воздуха для оценки содержания аэрозолей, пробы воды для гидрохимических, гидробиологических исследований и оценки содержания микропластика.

"Запланированы наблюдения за полярной ионосферой и уровнем радиации окружающей среды. В Охотском и Японском морях будет проведена планктонная съемка для оценки качества морской среды. Эти исследования предоставят научному сообществу уникальную информацию о процессах, контролирующих развитие и изменение природной среды арктических морей в условиях меняющегося климата", - уточнили в институте.

О прошедших этапах

Первый этап экспедиции "Трансарктика-2019" начался 20 марта с выходом научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников" из Мурманска. Судно было вморожено в лед севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, на льдине был обустроен лагерь для исследований гидрометеорологических процессов по ходу дрейфа. Научная программа работ дрейфующей станции была направлена на изучение системы океан-лед-атмосфера и ближнего космоса с использованием современных технических средств, буйковых систем, океанографической съемки с вертолетов, наблюдений со льда и судна, подспутникового мониторинга. Одной из основных целей этого этапа было испытание новых технологий для эксплуатации ледостойкой платформы "Северный полюс", строительство которой с 2018 года ведут "Адмиралтейские верфи" по заказу Росгидромета.

В рамках второго этапа была проведена программа мониторинга состояния и загрязнения акваторий Баренцева и Карского морей на вековых разрезах на научном судне "Михаил Сомов". По маршруту движения судна проводились гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира. В ходе исследований были получены актуальные данные об океанографических процессах и текущем экологическом состоянии Карского и Баренцева морей. Экспедиция на судне "Михаил Сомов" прошла с 15 мая по 14 июня.

Третий этап прошел с 16 июля по 2 августа на борту судна "Профессор Молчанов". В рамках него был организован проект "Арктический плавучий университет". Ученые и студенты провели научно-исследовательскую работу в Белом и Баренцевом морях, на островах Вайгач и Сосновец, а также на полярной гидрометеорологической станции МГ-2 Белый Нос. Участниками экспедиции стали 57 студентов, магистрантов и аспирантов ведущих российских вузов, лабораторий и научно-исследовательских институтов.

Теги
РоссияАрктика сегодняПриморский крайМурманская область
Северный Кавказ
Урожай винограда на юге Дагестана планируется за пять лет увеличить вдвое
Это даст возможность получать урожай до 120 тыс. тонн ежегодно
Читать полностью