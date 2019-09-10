Заключительный рейс экспедиции "Трансарктика" отправляется в среду из Мурманска

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Мультановский" отправляется в среду в четвертый и заключительный рейс экспедиции "Трансарктика-2019" из Мурманска во Владивосток. Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ).

"На борту судна ученые разных специальностей - от океанологов до гидробиологов - выполнят работы по изучению природной среды арктических морей России - от Баренцева до Охотского. Это четвертый этап экспедиции "Трансарктика-2019", призванной возобновить исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике", - говорится в сообщении.

Как уточнили в институте, работа дрейфующих научно-исследовательских станций "Северный полюс", берущих начало с 1937 года, была завершена в 2013 году из-за изменения ледовых условий. Сейчас сведения об атмосферных, океанологических и ледовых условиях в Арктике поступают со спутников, но для точного понимания изменчивости природной среды и моделирования динамики процессов необходимы местные наблюдения.

"В рамках экспедиции "Трансарктика-2019" четыре судна Росгидромета один за другим выполняли научные работы в арктических морях на протяжении более пяти месяцев. Уже сейчас собраны уникальные данные, которые помогут оценить состояние природной среды Арктики в условиях меняющегося климата. Эти исследования будут способствовать совершенствованию моделей прогноза погоды и климата, необходимых для обеспечения безопасного судоходства на акватории Северного морского пути", - рассказали в ААНИИ.

О задачах рейса

В ходе предстоящего рейса, который продлится 45 суток, ученые выполнят вертикальные зондирования толщи воды на вековых океанографических разрезах, проведут метеорологические наблюдения, расставят поверхностные дрейфующие буи. Будут отобраны пробы зообентоса и донных осадков, пробы приземного воздуха для оценки содержания аэрозолей, пробы воды для гидрохимических, гидробиологических исследований и оценки содержания микропластика.

"Запланированы наблюдения за полярной ионосферой и уровнем радиации окружающей среды. В Охотском и Японском морях будет проведена планктонная съемка для оценки качества морской среды. Эти исследования предоставят научному сообществу уникальную информацию о процессах, контролирующих развитие и изменение природной среды арктических морей в условиях меняющегося климата", - уточнили в институте.

О прошедших этапах

Первый этап экспедиции "Трансарктика-2019" начался 20 марта с выходом научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников" из Мурманска. Судно было вморожено в лед севернее архипелага Земля Франца-Иосифа, на льдине был обустроен лагерь для исследований гидрометеорологических процессов по ходу дрейфа. Научная программа работ дрейфующей станции была направлена на изучение системы океан-лед-атмосфера и ближнего космоса с использованием современных технических средств, буйковых систем, океанографической съемки с вертолетов, наблюдений со льда и судна, подспутникового мониторинга. Одной из основных целей этого этапа было испытание новых технологий для эксплуатации ледостойкой платформы "Северный полюс", строительство которой с 2018 года ведут "Адмиралтейские верфи" по заказу Росгидромета.

В рамках второго этапа была проведена программа мониторинга состояния и загрязнения акваторий Баренцева и Карского морей на вековых разрезах на научном судне "Михаил Сомов". По маршруту движения судна проводились гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира. В ходе исследований были получены актуальные данные об океанографических процессах и текущем экологическом состоянии Карского и Баренцева морей. Экспедиция на судне "Михаил Сомов" прошла с 15 мая по 14 июня.

Третий этап прошел с 16 июля по 2 августа на борту судна "Профессор Молчанов". В рамках него был организован проект "Арктический плавучий университет". Ученые и студенты провели научно-исследовательскую работу в Белом и Баренцевом морях, на островах Вайгач и Сосновец, а также на полярной гидрометеорологической станции МГ-2 Белый Нос. Участниками экспедиции стали 57 студентов, магистрантов и аспирантов ведущих российских вузов, лабораторий и научно-исследовательских институтов.