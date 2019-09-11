Калужские власти привлекут ученых для защиты законопроекта о великом стоянии на Угре

ТАСС,11 сентября. Власти Калужской области, выступившие с инициативой введения в России новой памятной даты - Дня окончания Великого стояния на Угре, привлекут для ее защиты ученых. Об этом ТАСС в среду сообщил губернатор Анатолий Артамонов, комментируя решение Госдумы перенести рассмотрение соответствующего законопроекта из-за критики со стороны Татарстана.

"Мы в законопроекте уверены. Нас поддержали практически все регионы России, все фракций Государственной думы, Российская Академия Наук, правительство РФ, Министерство культуры, Министерство финансов, Министерство обороны РФ. Если будет необходимо, мы будем и дальше отстаивать свою позицию с привлечением ученых, представителей общественности, и всех тех, кто заинтересован в сохранении наследия нашего государства", - сказал губернатор.

Артамонов подчеркнул, что основной идеей памятной даты является противостояние Большой Орды и русских княжеств завершилось образованием целостного российского государства. Это подтверждают многие эксперты, в том числе академик, действительный член Российской академии наук (РАН) Александр Чубарьян. На этапе разработки предложения в Калуге были проведены конференции, в том числе международная.

"Мы говорим о том факте, который принадлежит истории России, частью которой является и Татарстан", - отметил Артамонов.

История вопроса

Калужские власти предлагают ежегодно почитать 11 ноября в память о событиях 1480 года. Тогда войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата. Сражение, основной причиной которого стал отказ русских княжеств платить Орде ежегодную дань, произошло на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры. Оно положило конец игу на Руси и привело к становлению Российского государства с центром в Москве.

Законопроект о Дне окончания Великого стояния на Угре был внесен в Госдуму Калужской областью, где этот праздник отмечают с 2017 года. Инициативу должны были рассматривать в первом чтении в осеннюю сессию после утверждения комитета по обороне. Заседание назначено на 11 сентября. Как сообщил Геннадий Скляр, рассмотрение документа было перенесено из-за позиции Госсовета Татарстана. Там считают, что праздник может "негативно отразиться на политической обстановке в России".

Парламентарий также рассказал, что решено провести дополнительные консультации по законопроекту и дать возможность высказаться всем сторонам.