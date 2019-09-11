Алтайский край впервые присоединится к "Гастрономической карте России"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект "Гастрономическая карта России", созданный при поддержке Федерального агентства по туризму, впервые будет реализован в Алтайском крае. Его представят в регионе на празднике открытия зимнего турсезона "Алтайская зимовка", этот проект поможет развивать в крае гастрономический туризм. Об этом в среду сообщил журналистам в рамках Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Санкт-Петербурге начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Подписание меморандума с "Гастрономической картой России" даст возможность краю полноценно участвовать в этом общероссийском проекте, который поддерживается Федеральным агентством по туризму. Мы приобретаем партнера, совместно с которым будем развивать гастрономический туризм в крае, формировать новые турпродукты, включающие гастрономические уникальные продукты края, получим за счет участия в этом проекте продвижение на федеральном уровне наших новых турпродуктов, методики развития гастрономического туризма. Уже в декабре 2019 года на "Алтайской зимовке" можно увидеть первые результаты сотрудничества", - сказал Дешевых.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Алтайского края, профильное управление региона в среду на Ассамблее ЮНВТО подписало соглашение с автономной некоммерческой организацией "АгроЭкоТуризм" по реализации федерального проекта "Гастрономическая карта России".

По данным пресс-службы краевого управления по развитию туризма, на "Алтайской зимовке" будет организована мобильная секция фестивального фудкорта, где представят все разнообразие гастрономических брендов Алтайского края.

"Гастрономический туризм набирает все большую популярность - край занимает ведущие места в стране по производству сельскохозяйственной, пищевой продукции. 93 тыс. тонн сыра произвели в прошлом году - это наш рекорд и первое место в стране, "Праздник сыра" привлекает огромное внимание. Мы участвуем в выставке "Taste of Russia" со своей продукцией: алтайский мед, облепиха и продукты на ее основе, масло, кедровый орех", - рассказал на презентации алтайского стенда на Ассамблее губернатор региона Виктор Томенко.

О проекте

Алтайский край - сельскохозяйственный регион, который называют "житницей Сибири", более 70% продукции, произведенной в крае, вывозится в другие территории РФ и экспортируется. В Алтайском крае проводят различные праздники, посвященные местной кухне.

Федеральный инновационный проект "Гастрономическая карта России" запущен для популяризации кухни регионов России с 2017 года. Межотраслевые направления проекта реализуются при поддержке Минсельхоза, Минпромторга и Министерства иностранных дел РФ. Цель проекта - показать россиянам и всему миру актуальный образ России как современной мультикультурной страны с богатыми традициями и великой историей, которые нашли отражение в многообразии кухни народов России.