Паспорта турмашрутов по Северному Кавказу разработают до конца года

БУРГАС /БОЛГАРИЯ/, 11 сентября. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" до конца 2019 года разработает паспорта туристических маршрутов во всех северокавказских регионах, которые станут методической основой для турагентов, туроператоров и экскурсоводов. Об этом сообщил в среду ТАСС директор фонда Станислав Аристов в рамках фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Перед нами стоит задача сделать паспортизацию 21 регионального маршрута и пяти межрегиональных. Это проектная работа, результатом которой будет паспорт маршрута. Конечно, для туристов он мало что значит, но для турагентов, туроператоров и экскурсоводов это методическая основа. Мы часто сталкиваемся с тем, что гиды, чтобы поднять интерес туристов к региону, рассказывают им, мягко говоря, небылицы о местном населении, об истории и культуре. Это не нравится местным жителям, искажает факты, поэтому мы хотим систематизировать эти маршруты, создать паспорта, разработать методические рекомендации", - сказал Аристов.

В частности, будут паспортизированы такие маршруты, как Великий Шелковый путь, проходивший через Северный Кавказ, межрегиональный маршрут вокруг озера Кезеной-ам в Чеченской Республике и Республике Дагестан, Медовые водопады в Карачаево-Черкессии, маршрут в Куртатинское ущелье Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю в Северной Осетии - Алании, Ляжгинский водопад в Ингушетии. Готовые маршруты смогут использовать в своей работе туроператоры и экскурсионные бюро.

Фонд, как разработчик маршрутов, согласует их с региональными министерствами по туризму, муниципальными образованиями, МЧС. В паспортах будет содержаться описание маршрутов и карты. Если в процессе создания паспортов выяснится, что на каком-то маршруте необходимо выполнить работы по благоустройству: мостики, настилы, земляные работы, сделать смотровые площадки и др., фонд будет выходить на муниципалитеты и совместно с властями решать эти вопросы.

Аристов также рассказал, что до конца года фонд откроет туристско-информационные центры в Дербенте в Республике Дагестан, в поселке Архыз Карачаево-Черкессии. Аналогичный центр уже работает в Чеченской Республике.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель мероприятия - презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Республики Болгарии на 2019-2021 годы.

О фонде

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.