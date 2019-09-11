Глава МЧС России открыл в Саратове чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту стартовал в среду в Саратове. Как передает корреспондент ТАСС, торжественная церемония открытия прошла на стадионе "Локомотив", в ней принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Сегодня в России, на саратовской земле, мы принимаем сильнейших спортсменов со всего мира. Соревнования среди пожарных и спасателей - это не только спорт, но и важнейший элемент подготовки специалистов. Только сильные духом становятся профессионалами", - сказал он, приветствуя участников соревнований.

Зиничев отметил, что популярность пожарно-спасательного спорта растет каждый год. "Уверен, что чемпионат пройдет на высоком уровне, подарит немало ярких спортивных эмоций", - сказал министр, пожелав всем участникам соревнований честной борьбы, спортивного азарта и заслуженных побед.

В России этот чемпионат проводится впервые с 2009 года. В нем принимают участие команды из 20 стран: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и России. Представители еще нескольких стран, в том числе Саудовской Аравии, присутствуют как наблюдатели.

Как сообщил ТАСС первый замглавы МЧС Александр Чуприян, команды из Китая и Сенегала участвуют в чемпионате впервые.

В сборную России, которая считается одним из фаворитов этих соревнований, входят только мастера спорта и мастера спорта международного класса, все они служат в МЧС. "Спорт фактически является основной формой подготовки, необходимой для ежедневной работы, так как в нашей работе важны именно секунды", - пояснил первый замглавы МЧС. При этом он не исключил, что в перспективе пожарно-спасательный спорт может быть включен в программу Олимпиады.

Программа соревнований

Пожарные и спасатели будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете четыре по 100 м. Чемпионат завершится 16 сентября.

По оценке специалистов, Саратов, который был избран столицей чемпионата мира на специальной конференции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, достойно подготовился к первенству: были проведены работы по благоустройству, решены вопросы безопасности участников чемпионата и болельщиков, транспортной логистики, подготовлен гостиничный фонд. Правительство Саратовской области выделило на ремонт стадиона более 100 млн рублей.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР. Однако вскоре он распространился в Европе, и соревнования по нему проходят как на национальных чемпионатах, так и международных первенствах.