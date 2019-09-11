Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.

"Сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. <…> В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива "Лезгинка", - написал Здунов