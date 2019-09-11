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Северный Кавказ

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC, победив американского спортсмена Дастина Порье

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.

"Сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. <…> В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы легендарного коллектива "Лезгинка", - написал Здунов

7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC, победив американского спортсмена Дастина Порье. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

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Северный КавказСКФОДагестанЗдунов, Артем Алексеевич
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