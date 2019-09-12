Новый детский сад открыли в Моздоке

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Детский сад на 230 мест торжественно открыли в четверг в городе Моздок. Как отметил на церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, в скором времени в Моздокском районе ликвидируют очередь за счет пристроек и строительства новых объектов.

"Сегодня на карте города Моздок появился новый объект дошкольного образования, который отвечает всем современным требованиям", - сказал Битаров, слова которого приводятся на сайте главы и правительства республики.

Новый детсад открыли в густонаселенном микрорайоне Моздока. Здесь созданы две детские и физкультурная площадки, помещение для занятий музыкой, медицинский кабинет, пищеблок и помещения для администрации учреждения. Детсад начали строить в 2018 году в рамках госпрограммы "Развитие образования". Общий объем финансирования составил 226,71 млн рублей, из которых 210,9 млн - субсидия из федерального бюджета, 15,81 млн - средства республиканского бюджета.

Глава республики заверил, что в скором времени проблема нехватки мест в Моздокском районе будет полностью снята, так как в планах строительство пристроек к детским садам номер 5 и 12, также будет введен в эксплуатацию детсад на 150 мест в станице Луковская.

В текущем году в Моздокском районе создано 560 мест в детских садах. Это удалось благодаря пристройкам к детсадам номер 2 и 34, где разместились ясельные группы.

Власти Северной Осетии к 2021 году намерены обеспечить всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. В настоящее время в очереди остаются почти 1900 малышей.