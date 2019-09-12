Проект "Бережливое правительство" намерены реализовать на Ставрополье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены разработать и реализовать в регионе проект "Бережливое правительство", чтобы ускорить работу внутренних процессов. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"Мы будем пытаться делать "Бережливое правительство", оно, может, будет не первым и не вторым в России, но я очень хочу, чтобы наши внутренние процессы сократились по времени. Во время ожидания, когда машина провернется, а ты ждешь со стороны, возникает вопрос, зачем там все сидят, если небольшой разовый вопрос не могут решить в течение полутора часов", - сказал Владимиров.

По данным пресс-службы губернатора края, проект предполагает совершенствование рабочих процессов, снижение потерь времени и ресурсов, поиск путей оптимизации, в том числе за счет сокращения сроков документооборота, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

"Мы омолодили состав министерств до среднего возраста 31 год, мы и дальше будем это развивать. Нужно реформировать процессы управления, будем это делать", - добавил Владимиров.