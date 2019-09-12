Новое уличное освещение появится в 170 селах Волгоградской области до конца 2019 года

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Новое наружное освещение установят в 170 населенных пунктах Волгоградской области до конца 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В 141 населенном пункте уже завершились первоочередные мероприятия губернаторской программы модернизации систем наружного освещения. До конца текущего года работы охватят 170 поселений региона", - говорится в сообщении.

Программа предполагает обновление существующих сетей уличного освещения, установку энергоэффективных светильников и современных опор. На данный момент уже проложили 177 километров самонесущих изолированных проводов (СИП), установили 850 новых железобетонных опор, смонтировали порядка четырех тысяч светодиодных ламп, срок эксплуатации которых достигает 7-10 лет.

"До 2024 года новое уличное освещение по программе должно быть установлено в 877 населенных пунктах региона с численностью населения более 50 человек", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона ТАСС напомнили, что в Волгоградской области продолжается комплексная работа по повышению надежности и безопасности коммунальных систем. Инициированное губернатором Андреем Бочаровым наведение порядка в сфере ЖКХ позволило привлечь в отрасль крупнейших федеральных инвесторов. Кроме того, в регионе также стартует программа модернизации систем освещения образовательных и социальных учреждений.