Впервые за 108 лет в станице Северной Осетии появится новая школа

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство школы на 200 мест в станице Черноярской Моздокского района Северной Осетии начнется в 2021 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Принято решение о том, что в марте 2020 года должна быть вместе с государственной экспертизой готова проектно-сметная документация на строительство школы на 200 мест в станице Черноярской. Глава республики [Вячеслав Битаров] нацелил вице-премьера Ирину Азимову и руководителя района Геннадия Гугиева на то, чтобы строители уже вышли на объект в 2021 году", - сообщила пресс-служба.

Школа, которая действует в станице Черноярской, была построена в 1911 году по инициативе есаула Захара Валаева, который служил в императорском конвое. Здание благодаря качественным стройматериалам до сих пор эксплуатируется, однако там не хватает классов и помещений для внеклассных занятий. В связи с этим более 100 учеников учатся в две смены, иногда приходится проводить уроки в коридорах. При этом в станицу на учебу приезжают дети из соседнего населенного пункта, в котором нет школы.

Также Битаров поручил до 1 декабря подготовить документы, необходимые для определения подрядной организации, которая займется возведением пристройки к зданию школы в селении Предгорном на 55 мест для размещения дошкольных групп.