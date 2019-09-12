Власти: ставропольские города-курорты должны выйти на самообеспеченность

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Целью развития городов-курортов Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье является выход на самообеспеченность, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Идет строительство новых санаториев на Кавказских Минеральных Водах, неплохо растем в части турпотока, но необходимо занимать все больше и больше эту нишу. Мы благоустраиваем города, делаем оазисы комфортной городской среды, но, помня о туристах, нужно делать самодостаточными эти города", - сказал он.

Ранее глава региона сообщил журналистам, что власти края намерены провести работу по расширению перечня услуг, оказываемых курортами Кавказских Минеральных Вод. "Сегодня большая проблема - города-курорты от 70% до 80% дотационные, это ни в какие ворота не лезет, вдруг что-то поменяется - и опять все будет рушиться", - отметил Владимиров.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. В них насчитывается более 500 коллективных средств размещения, из них 139 санаториев. По данным краевого правительства, средняя заполняемость санаториев Кавминвод составляет 89,1%, гостиничного комплекса - 78%. В 2018 году курортный регион посетили более 1,1 млн туристов.