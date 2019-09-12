В Казани ввели в обращение почтовую марку в честь премии Ага Хана

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Церемония гашения специальной почтовой марки, посвященной международной премии Ага Хана в области архитектуры, прошла в четверг в городе Болгар (Татарстан), сообщила пресс-служба президента республики по итогам мероприятия в Болгарской исламской академии.

"Для меня большая честь быть здесь и от всего сердца приветствовать всех собравшихся для проведения этой церемонии. Хочу сказать, что очень важно сохранять ценности религии, которую исповедуете. Я счастлив принять участие в этой церемонии гашения почтовой марки, которая содействует распространению мира на всей планете", - цитирует пресс-служба принца Карима Ага Хана IV.

Всего планируется выпустить 150 тыс. экземпляров марки. Как сообщается на сайте АО "Марка", на почтовой марке изображен логотип премии Ага Хана на фоне Казанского кремля, ее номинал - 53 рубля.

Победителей премии Ага Хана в области архитектуры объявили в Казани 29 августа, жюри отметили проект по возрождению города Мухаррак (Бахрейн), образовательный проект Arcadia в Южном Канарчоре (Бангладеш), музей в городе Бирзеит (Палестина), программу развития общественных пространств в Татарстане (РФ), учебный корпус университета им. Алиуна Диопа (Сенегал), экосистемный парк Wasit в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты). Проекты-победители разделят между собой $1 млн.

Премия Ага Хана в области архитектуры была учреждена в 1977 году. Награду вручают за достижения в области архитектурных решений, отвечающих на нужды и потребности сообществ в странах, где есть значительная численность мусульманского населения.