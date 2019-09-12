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Северный Кавказ

В Моздокском районе Северной Осетии выполнен годовой ремонт дорог

Стоимость программы составила 200 млн руб.

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Программа дорожных работ в Моздокском районе Северной Осетии стоимостью 200 млн руб. выполнена в полном объеме. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики по итогам совещания в администрации района.

"Согласно закону о республиканском бюджете, Моздокскому району в виде субсидий было предусмотрено 24,4 млн руб.. По прямому поручению главы республики дополнительно было направлено 175,6 млн руб., что в сумме составило 200 млн руб. - указанные финансовые средства были освоены", - говорится в сообщении.

На следующий год объемы финансовых средств, которые будут направляться на дороги Моздокского района, сохранятся на прежнем уровне.

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