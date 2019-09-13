В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали угрозу прорыва газопровода из-за разлива реки

ТАСС, 13 сентября. Опасность прорыва газопровода, снабжающего газом две ТЭЦ, металлургический завод и часть Комсомольска-на-Амуре, снята, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Газопровод могло повредить из-за разлива реки Силинка, сильными потоками воды на неделе подмыло его опоры, а также смыло участок береговой линии, по которому проходила труба.

"В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали угрозу порыва на газопроводе. <...> Своевременно сработали оперативные службы, что позволило избежать чрезвычайной ситуации, сохранить подачу газа к социальным объектам, а также к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, которые обеспечивают теплом и электроэнергией большую часть города", - говорится в сообщении на сайте.

Строители укрепили магистральную трубу, в ближайшее время они завершат отсыпку береговой линии, а также укрепят опоры трубопровода. В этих работах задействованы военные Восточного военного округа (ВВО), сообщила пресс-служба ВВО. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, необходимо углубить дно, а также сделать насыпь для выпрямления русла реки. "Мы не знаем, как поведет себя река в следующем году, а также в весеннюю распутицу. После того, как уровень нормализуется, необходимо с проектировщиками и гидрологами сформировать задание и оперативно приступать к работам", - цитирует пресс-служба губернатора края Сергея Фургала, который побывал на месте.

От разлива Силинки также пострадал участок строящейся дамбы, который защищает поселок Силинский. Дамбу дополнительно укрепили, опасность подтопления населенного пункта миновала. В перспективе компания-подрядчик планирует скорректировать проект стройки с учетом изменения русла реки при высоких отметках воды.

Губернатор также побывал в поселках Парковый и Победа в границах города, которые подтопило грунтовыми водами, и где сейчас отсыпают дамбу, откачивают воду.

"В Комсомольске-на-Амуре в период паводка все спасательные службы сработали четко и эффективно. Это позволило избежать больших последствий наводнения. Как только сойдет вода, мы организуем обследование домовладений. Будут сформированы комиссии. Жители получат компенсации на случай потери имущества, жилья и урожая", - приводятся в сообщении слова Фургала.