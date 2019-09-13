Проезд ко всем населенным пунктам Приморья восстановлен после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили проезд ко всем территориям Приморского края, который ранее был нарушен из-за мощного паводка, сообщает пресс-служба администрации края.

"О ходе работ доложили губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 13 сентября. Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Хотя движение запущено везде, приведение дорог в нормативное состояние продолжается. На этом губернатор распорядился сосредоточить усилия глав муниципалитетов и дорожных служб до наступления холодов. При этом, по его словам, пора обратить внимание на приближение пожароопасного периода и отопительного сезона.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Приморском крае все еще действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.