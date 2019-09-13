Первые жители Якутии получили компенсации по программе переселения из аварийного жилья

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первые 30 жителей Республики Саха (Якутия) получили компенсации при переселении из ветхого и аварийного жилья. Программа рассчитана на 2019-2025 годы. Об этом в пятницу сообщили на сайте правительства региона.

"В республике 30 собственников жилых помещений в аварийных домах уже получили компенсационные выплаты по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". Из них 15 - в Якутске. На первом этапе реализации программы, который продлится до конца 2020 года, планируется расселение 85,7 тыс. кв. м аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства строительства республики, процесс начался сразу после возвращения главы Якутии Айсена Николаева с Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 4-6 сентября. Благодаря дополнительному соглашению, подписанному на ВЭФ между Николаевым и гендиректором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным, Якутия получит на реализацию программы дополнительно 18 млрд рублей.

"Дополнительные 18 млрд рублей получены благодаря большой работе, проведенной руководством республики по увеличению нормативной стоимости 1 кв. м жилья, утверждаемой Минстроем России, с 58 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Эти средства позволят сократить финансовое бремя, возлагаемое на республику обязательствами по реализации программы", - считает заместитель министра строительства региона Евгения Афанасьева.

По итогам реализации программы ожидается, что к 1 сентября 2025 года на территории всех 36 территориально-административных районов Якутии будет ликвидировано в общей сложности свыше 1,142 млн кв. м метров ветхого и аварийного жилья или более 3,5 тыс. жилых домов. Всего предстоит переселить свыше 25 тыс. семей.