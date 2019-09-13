Власти Ставрополья ожидают на площадках фестиваля воздухоплавания более 50 тыс. зрителей

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья ожидают, что зрителями XXI фестиваля воздухоплавания, который впервые проходит одновременно в Ессентуках, Кисловодске и Железноводске, станут не менее 50 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачев.

"Ожидаем, что аудитория мероприятия составит более 50 тыс. человек, непосредственно находящихся на площадках взлетов, которых, кстати, в этом году запланировано более трехсот. А зрителей полетов - около 1 млн человек. Это все жители и гости курортного региона Кавминвод", - сказал Трухачев.

Министр отметил, что за годы проведения фестиваль превратился в один из брендов Ставрополья. "Фестиваль формирует в первую очередь положительный имидж курортного региона и всего Ставропольского края. Мероприятие способствует развитию экстремальных видов спорта, воспитанию молодежи в "любви к небу", к авиационному спорту, путешествиям и здоровому образу жизни", - добавил Трухачев.

Впервые фестиваль воздухоплавания прошел в 1998 году в Железноводске. За эти годы в нем поучаствовали 28 команд из разных стран и городов, в том числе воздушные пилоты из Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении.

С 2016 года фестиваль стал идти, вместо традиционных трех дней, целую неделю. Два года назад в программу фестиваля было включено состязание за Кубок Федора Конюхова, фрагмент оболочки аэростата, облетевшего Землю, с автографом знаменитого путешественника.