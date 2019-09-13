{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Участники экомарафона в Дагестане очистили от мусора берега двух водохранилищ

Волонтеры вывезли более 30 грузовиков с мусором

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Участники экологического марафона "Чистые берега Кавказа" очистили от мусора берега двух крупных водохранилищ в Дагестане. В акции приняли участие более 1 тыс. человек, сообщила ТАСС в пятницу представитель министерства природы и экологии республики.

"Больше тысячи человек приняли участие в акции на Гоцатлинском и Ирганайском водохранилищах. Во время ливней в высокогорных районах в них реками сносится большое количество мусора, поэтому были выбраны именно они. В совокупности вывезли более 30 "КамАЗов" мусора", - сказала представитель министерства.

По ее словам, в рамках экомарафона также были проведены субботники по очистке берегов крупнейших рек республики - Сулака и Терека. "Столь масштабная акция была проведена в республике впервые, однако мероприятия по очистке берегов водоемов проходят в Дагестане регулярно - от побережья Каспийского моря до берегов мелких речушек", - уточнила собеседница ТАСС.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводит Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках ФЦП "Вода России" с 2014 года, с 2019 года она проходит под флагом национального проекта "Экология". За это время уборки объединили более 5 млн человек по всей стране. В этом году от бытового мусора будут очищены сотни водных объектов в ходе восьми экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафона в Краснодарском крае. Ожидается, что участниками уборок станут более полумиллиона человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Татарстану вручили премию Ага Хана за программу развития общественных пространств региона
Победителями также стали проекты из Палестины, Сенегала, ОАЭ, Бахрейна и Бангладеш
Читать полностью