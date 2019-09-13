Участники экомарафона в Дагестане очистили от мусора берега двух водохранилищ

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Участники экологического марафона "Чистые берега Кавказа" очистили от мусора берега двух крупных водохранилищ в Дагестане. В акции приняли участие более 1 тыс. человек, сообщила ТАСС в пятницу представитель министерства природы и экологии республики.

"Больше тысячи человек приняли участие в акции на Гоцатлинском и Ирганайском водохранилищах. Во время ливней в высокогорных районах в них реками сносится большое количество мусора, поэтому были выбраны именно они. В совокупности вывезли более 30 "КамАЗов" мусора", - сказала представитель министерства.

По ее словам, в рамках экомарафона также были проведены субботники по очистке берегов крупнейших рек республики - Сулака и Терека. "Столь масштабная акция была проведена в республике впервые, однако мероприятия по очистке берегов водоемов проходят в Дагестане регулярно - от побережья Каспийского моря до берегов мелких речушек", - уточнила собеседница ТАСС.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводит Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках ФЦП "Вода России" с 2014 года, с 2019 года она проходит под флагом национального проекта "Экология". За это время уборки объединили более 5 млн человек по всей стране. В этом году от бытового мусора будут очищены сотни водных объектов в ходе восьми экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафона в Краснодарском крае. Ожидается, что участниками уборок станут более полумиллиона человек.