Политологи предложили создать экспертную площадку на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Политологи выступили за создание экспертного клуба для обсуждения политических, общественных и социальных процессов, происходящих на Северном Кавказе. Об этом сообщил в пятницу президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"В округе есть специальные научные и общественные советы, идет полемика в социальных сетях. Но у власти и общества есть запрос на создание новой коммуникационной площадки на Северном Кавказе, где можно было бы оценивать и обсуждать происходящие процессы. Регион многонациональный, выстраивание диалога на разных уровнях очень важно", - сказал он на круглом столе в Пятигорске, посвященном подведению итогов единого дня голосования.

Участниками круглого стола стали политологи, социологи, экономисты, представители Общественной палаты РФ, исследовательских институтов и экспертных политологических площадок. "Мы сегодня услышали много интересных мыслей от ставропольских коллег, не только о местных региональных реалиях, но еще и о процессах, происходящих в целом на уровне России. На Северном Кавказе можно находить ответы, которые можно транслировать в других регионах. Округ мог бы стать пилотным для выработки универсальных решений на вызовы современности", - считает Минченко.