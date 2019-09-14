Первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов" начала швартовку в Певеке

ТАСС, 14 сентября. Атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" завершил переход из Мурманска на Чукотку и начал швартовку к причалу в городе Певеке, который он будет обеспечивать теплом и электричеством, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

"По последней информации, станция начала швартовку. Ориентировочно в течение двух часов она завершится", - сказали в пресс-службе.

Плавучая атомная теплоэлектростанция также будет обеспечивать электричеством расположенные рядом с Певеком населенные пункты и предприятия добывающей промышленности.

"Академик Ломоносов" - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Плавучая атомная теплоэлектростанция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам, оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.