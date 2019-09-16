Ставрополь улучшил позиции в рейтинге чистоты городов

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Город Ставрополь поднялся с 39-й строчки рейтинга чистоты городов, участниками которого стали 200 муниципалитетов, на 20-ю. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого Министерства ЖКХ.

"Жители Ставрополя высоко оценили чистоту в городе. Это позволило краевому центру занять 20-ю строчку в рейтинге, составленном специалистами портала недвижимости Domofond.ru. В аналогичном опросе в 2018 году Ставрополь был 39-м. Ставропольцы оценили чистоту в городе на 7,3 балла. Это на 0,8 балла больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В первую сотню рейтинга также вошли несколько городов, представляющих Ставропольский край. Город-спутник Ставрополя Михайловск занял в рейтинге 50-е место, город-курорт Ессентуки - 59-е место, моногород Невинномысск - 76-е место, Пятигорск - 89-е место.

В администрации города Ставрополя отмечают, что в поддержании чистоты на улицах муниципалитета активно участвуют не только коммунальные службы, но и сами горожане. В минувшие выходные в городе прошел субботник в рамках подготовки к празднованию Дня города и края. Участниками субботника стали свыше 10 тыс. человек, порядка 200 организаций и более 40 единиц техника.