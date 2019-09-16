Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве. В нем будут представлены мужские и женские коллекции одежды, рассказали ТАСС в пресс-службе модного дома.

"Сегодня вечером состоится официальное открытие первого бутика дома моды Firdaws в Москве. Будут представлены мужские и женские коллекции, повседневная одежда и аксессуары. В том числе женская линия "Горная жемчужина" и "Сон в летнюю ночь". В открытии примет участие Тимати, Анастасия Решетова, Юлия Барановская и многие другие гости", - отметили в пресс-службе.

Коллекция под названием "Горная жемчужина" ранее была представлена в Москве в столичном парке "Зарядье". Она состоит из 47 платьев. Ее дизайнером выступила Айшат Кадырова.

Дом моды Firdaws под руководством супруги главы Чечни Медни Кадыровой начал свою работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Медни Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.